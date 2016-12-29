

تعدّدت رسائل العملية الفدائية في القدس أمس: غياب الاستقرار الأمني واستمرار الانتفاضة ورفض التطبيع (أ ف ب)

جسّدت العملية الأخيرة في القدس المحتلة ردّ الشعب الفلسطيني على العدو الإسرائيلي وخيارات التطبيع والهرولة إلى التحالف معه، وأكدت إرادته في مواجهة مخططات تصفية القضية، كما كشفت عن نضج في الوعي بحقيقة أن الطريق إلى فلسطين تكمن في تحرّر خيارها المقاوم من حسابات أنظمة ترى في استمرار المقاومة مصدر تهديد لعروشها.

فراس الشوفي

تسعى أنقرة إلى إظهار حرصها على إنجاح المبادرات السياسية الساعية إلى إنهاء الحرب في سوريا، على الرغم من تنسيقها وإشرافها المستمر على نشاط غرف عمليات الجماعات المسلحة، التي تعدّ لهجوم يستهدف عزل مدينة حلب، بالتوازي مع تحضيرات مباحثات أستانة.

هديل فرفور

أعادت حملة «سكّر خطّك»، التي نفّذها ناشطون وناشطات أمس الأحد، طرح قضية فاتورة الاتصالات الخلوية الباهظة، التي تنطوي على مكوّنات ضريبية وشبه ضريبية ترهق المستهلك...