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غلاف العدد ٣٠٩٢


في غضون يومين، تحوّل قرار ترامب حول «الحظر»، إلى علبة ثقاب أشعلت الكثير من ردود الفعل الرسمية والشعبية، داخلياً وخارجياً (أ ف ب)

لعلّ أجمل ما في الأيام الأولى لعهد دونالد ترامب، أننا أمام شخص لا يملك خبرة في الحكم، ما يجعله يعتقد بأنّ قرارات «الإمبراطورية» يمكن إصدارها من «مكتب الرجل الواحد»، من دون أن يأخذ في الاعتبار موازين القوى القائم عليها النظام السياسي الأميركي.

كان ينقص المشروع المتداول لقانون الانتخاب أن يُرفق بلائحة أسماء النواب الذين سيفوزون حكماً، إذ ليس منطقياً أن يكون الدستور قاعدة التشريع وأساسه، ثم تأتي الأفكار مخالفة لأبسط الحقوق، وهي المساواة الكاملة بين المواطنين. فكيف إذا كان الهدف إقرار قانون يحقق عدالة التمثيل وصحته.

تقرير

البترون: معركة المسيحي الأقوى

تقرير

حكومة انتخابات لا تناقش قانون الانتخاب!

رياضة

أمم أفريقيا: مصر الأمل الأخير

فرنسا

«المكنسة» تطال فالس... وفيون في مهبّ الفضائح

تقرير

الضمان الصحي للمتقاعدين: إمعان في التهميش

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«صمت» سكورسيزي: ملحمة عن عمق الايمان

سوريا

زوال «جيش الفتح» و«أحرار الشام» تعدّ الرد

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(١٩٣٧-٢٠١٤)

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