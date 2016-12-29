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البرلمان التركي يناقش تعديلاً دستورياً يعزّز صلاحيات أردوغان


قد يتيح التعديل لأردوغان البقاء في السلطة حتى عام 2029 (ياسين بلبل – الأناضول)

آخر تحديث 3:05 PM بتوقيت بيروت | خاص بالموقع
يناقش البرلمان التركي، اليوم، مشروع التعديل الدستوري الرامي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، تمهيداً لإقراره بعدما وافقت عليه لجنة برلمانية، وسط رفض شديد من بعض الأحزاب المعارِضة، التي اتهمت أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه.

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العريش | مقتل 9 من قوات الأمن المصرية في هجوم انتحاري

خاص بالموقع - أفادت مصادر أمنية مصرية بقتل تسعة أفراد من قوات الأمن المصرية وإصابة 16 آخرين في تفجير انتحاري استهدف، صباح اليوم، كمين «المطافي» في مدينة العريش شمال محافظة سيناء المصرية.

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غلاف العدد ٣٠٧٤


تعدّدت رسائل العملية الفدائية في القدس أمس: غياب الاستقرار الأمني واستمرار الانتفاضة ورفض التطبيع (أ ف ب)

جسّدت العملية الأخيرة في القدس المحتلة ردّ الشعب الفلسطيني على العدو الإسرائيلي وخيارات التطبيع والهرولة إلى التحالف معه، وأكدت إرادته في مواجهة مخططات تصفية القضية، كما كشفت عن نضج في الوعي بحقيقة أن الطريق إلى فلسطين تكمن في تحرّر خيارها المقاوم من حسابات أنظمة ترى في استمرار المقاومة مصدر تهديد لعروشها.

فراس الشوفي
تسعى أنقرة إلى إظهار حرصها على إنجاح المبادرات السياسية الساعية إلى إنهاء الحرب في سوريا، على الرغم من تنسيقها وإشرافها المستمر على نشاط غرف عمليات الجماعات المسلحة، التي تعدّ لهجوم يستهدف عزل مدينة حلب، بالتوازي مع تحضيرات مباحثات أستانة.

هديل فرفور
أعادت حملة «سكّر خطّك»، التي نفّذها ناشطون وناشطات أمس الأحد، طرح قضية فاتورة الاتصالات الخلوية الباهظة، التي تنطوي على مكوّنات ضريبية وشبه ضريبية ترهق المستهلك...

خسرت إيران والشرق الأوسط، أمس، شخصية سياسية من المستوى الرفيع، عكَسَ وقوفُها الطويل إلى جانب الإمام روح الله الخميني إبّان مواجهة حكم الشاه، إيمان «أبناء بورجوازية المدن» بالثورة.

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