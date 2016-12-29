

في غضون يومين، تحوّل قرار ترامب حول «الحظر»، إلى علبة ثقاب أشعلت الكثير من ردود الفعل الرسمية والشعبية، داخلياً وخارجياً (أ ف ب)

لعلّ أجمل ما في الأيام الأولى لعهد دونالد ترامب، أننا أمام شخص لا يملك خبرة في الحكم، ما يجعله يعتقد بأنّ قرارات «الإمبراطورية» يمكن إصدارها من «مكتب الرجل الواحد»، من دون أن يأخذ في الاعتبار موازين القوى القائم عليها النظام السياسي الأميركي.

كان ينقص المشروع المتداول لقانون الانتخاب أن يُرفق بلائحة أسماء النواب الذين سيفوزون حكماً، إذ ليس منطقياً أن يكون الدستور قاعدة التشريع وأساسه، ثم تأتي الأفكار مخالفة لأبسط الحقوق، وهي المساواة الكاملة بين المواطنين. فكيف إذا كان الهدف إقرار قانون يحقق عدالة التمثيل وصحته.