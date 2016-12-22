غلاف العدد ٣٠٦٤

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تتبع خُطى الحرب يقود إلى أنقاض ممتدة على ما يقارب نصف مساحة حلب (أ ف ب)

صهيب عنجريني
اختفت أصوات القذائف في حلب. صمتت الحرب، وبدا أن الموت في إجازة. لكنّ القول إنّ المدينة ودّعت الحرب يبدو ضرباً من التفاؤل المفرط. التجوّل في الجزء الشرقي من المدينة والوقوف على ما دار ويدور فيها سيضعك وجهاً لوجه أمام نتائج كارثيّة، بدءاً بالدمار الهائل، مروراً بقصص السرقة والنهب، وليس انتهاءً بما لحق «النسيج المجتمعي» من مصائب

استنفرت القوى المعارضة لاعتماد النسبية بهدف تطويق أي محاولة لإقرار قانون انتخابي يؤمن الحد الادنى لصحة التمثيل، بهدف إبقاء قانون «الستين»، او اعتماد نسخة معدّلة عنه. في المقابل، خرج معارضو النائب وليد جنبلاط مهاجمين محاولة تصوير «النسبية» استهدافاً للطائفة الدرزية

اليمن

السعودية تتعاقد مع التكفيريين لحماية حدودها

قضية

رواية المقاومة عن عملية تونس: القتلة حاولوا خطف الزواري

البحرين

محاولة لاعتقال قاسم: حكّام المنامة يُسقطون الخطوط الحمر

ثقافة

عمر نشّابة وهيثم الموسوي: عن «ذاك المكان» الرهيب
صفحة أولى
العدد ٣٠٦٤ الخميس ٢٢ كانون الأول ٢٠١٦

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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