مقتل وإصابة العشرات في تفجير انتحاري مزدوج شرق الموصل

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً وإصابة 60 آخرين، اليوم، في تفجير ناجم عن سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان استهدف وسط منطقة كوكجلي شرقي الموصل.

ونقلت شبكة «السومرية نيوز» الإخبارية عن مصدر أمني في محافظة نينوى قوله إن «سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان انفجرت إحداهما، صباح اليوم، قرب ملعب شعبي والأخرى على مقربة من جامع الرحمن في منطقة كوكجلي شرقي مدينة الموصل، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات».

وأضاف المصدر أن «القوات الأمنية هرعت إلى مكان الحادث ونقلت جثامين الضحايا إلى مستشفى قريب وإلى الطب العدلي». وذكرت وسائل إعلام محلية عراقية أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ في كوكجلي على خلفية الانفجار.

(الأخبار)