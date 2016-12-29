غلاف العدد ٣٠٦٨
في العمق السعودي، تتجلى المعادلة الأكثر قساوة بالنسبة إلى الرياض وداعميها (أ ف ب)
خليل كوثراني | دعاء سويدان
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العدد ٣٠٦٨ الخميس ٢٩ كانون الأول ٢٠١٦
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