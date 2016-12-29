غلاف العدد ٣٠٦٨



في العمق السعودي، تتجلى المعادلة الأكثر قساوة بالنسبة إلى الرياض وداعميها (أ ف ب)



خليل كوثراني | دعاء سويدان

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