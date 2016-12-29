انطلاق «المرحلة الثانية» من معركة الموصل

خاص بالموقع - استأنفت القوات العراقية، اليوم، تقدمها نحو مواقع تنظيم «داعش» في عدة مناطق جنوب وجنوب شرقي الموصل، حيث تباطأ التقدم في الأسابيع الماضية.



العبادي: القوات العراقية تحتاج إلى ثلاثة أشهر للقضاء على «داعش» (أحمد الرباعي – أ ف ب)

وأعلنت شبكة «السومرية نيوز» نقلاً عن قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الغني الأسدي، انطلاق «المرحلة الثانية» من عمليات استعادة السيطرة على الجانب الأيسر من مدينة الموصل في تمام السابعة من صباح اليوم، بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية في المحور الشمالي والمحور الجنوبي من المدينة.

وأوضح الأسدي أن قوات الجيش وصلت إلى مشارف حي القدس، حيث تشتبك في هذه الأثناء مع مسلحي تنظيم «داعش». وفي الإطار نفسه، أعلن قائد عمليات تحرير نينوى، الفريق عبد الأمير رشيد يار الله، أن قوات من «الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب شرعت في تنفيذ المرحلة الثانية لعملية «قادمون يا نينوى» بتحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بالكامل»، فيما أكد قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن قوات الشرطة الاتحادية «شرعت بالتقدم في أحياء سومر والانتصار والسلام والمنطقة الصناعية في الساحل الأيسر» للمدينة.

في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن أحد مقاتلي القوات العراقية الخاصة قوله إن وحدات الجيش تمكنت، خلال الدقائق الـ5 أو الـ10 الأولى من تقدمها في حي الانتصار جنوب شرقي الموصل، «من إحراز نجاح ملحوظ». إذ تقدمت لمسافة حوالى 500 متر في الأراضي الخاضعة سابقاً لمسلحي «داعش».

يشار إلى أن تباطؤ القتال في الفترة الماضية كان بغرض «مراجعة الخطط العسكرية لتقليل الخسائر بين صفوف المقاتلين ومفاجأة العدو»، وفق تصريح رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أدلى به يوم الثلاثاء الماضي. وأعلن العبادي في حينه أن قوات الأمن العراقية تحتاج إلى «ثلاثة أشهر للقضاء» على «داعش» بشكلٍ كامل.

(الأخبار)