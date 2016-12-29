غلاف العدد ٣٠٦٩



يبدأ فجر اليوم سريان وقف اطلاق النار في سوريا تحضيراً لمسار سياسي جديد (أ ف ب)

أفضى مخاض حلب إلى الرؤية المرسومة روسياً: نؤمّن السيطرة على المدينة ثم نذهب إلى مفاوضات جديدة. لا تعيش الأراضي السورية ابتداءً من اليوم مرحلة لم تختبرها سابقاً ولم يعوّل عليها شعبياً ودولياً، لكن الهدنة الجديدة هي الأنضج من سابقاتها