غلاف العدد ٣٠٦٩

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يبدأ فجر اليوم سريان وقف اطلاق النار في سوريا تحضيراً لمسار سياسي جديد (أ ف ب)

أفضى مخاض حلب إلى الرؤية المرسومة روسياً: نؤمّن السيطرة على المدينة ثم نذهب إلى مفاوضات جديدة. لا تعيش الأراضي السورية ابتداءً من اليوم مرحلة لم تختبرها سابقاً ولم يعوّل عليها شعبياً ودولياً، لكن الهدنة الجديدة هي الأنضج من سابقاتها

في الواجهة

رئيس المجلس النيابي: العقد الإستثنائي أولاً ولا قانون انتخاب الا بالتوافق

مجتمع واقتصاد

2016 ـ 2017 عالم يهلك على دروب الهجرة والبطالة

المقابلة

الأمين العام لحركة «الصابرين»: لسنا حركة مذهبية والتواصل مفتوح مع «حماس»

تقرير

أوباما يختتم عهده بالتصعيد: عقوبات على روسيا تصعّب مهمة ترامب
صفحة أولى
العدد ٣٠٦٩ الجمعة ٣٠ كانون الأول ٢٠١٦

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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