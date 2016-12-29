غلاف العدد ٣٠٦٩
يبدأ فجر اليوم سريان وقف اطلاق النار في سوريا تحضيراً لمسار سياسي جديد (أ ف ب)
مقالات ذات صلة
■ الأكراد يتمسّكون بـ«المشروع الفيدرالي»... بلا «روج أفا» - أيهم مرعي
■ الأسد: الإرهابيون ما زالوا يتمتعون بدعم رسمي
■ الأكراد يتمسّكون بـ«المشروع الفيدرالي»... بلا «روج أفا» - أيهم مرعي
■ الأسد: الإرهابيون ما زالوا يتمتعون بدعم رسمي
أفضى مخاض حلب إلى الرؤية المرسومة روسياً: نؤمّن السيطرة على المدينة ثم نذهب إلى مفاوضات جديدة. لا تعيش الأراضي السورية ابتداءً من اليوم مرحلة لم تختبرها سابقاً ولم يعوّل عليها شعبياً ودولياً، لكن الهدنة الجديدة هي الأنضج من سابقاتها
صفحة أولى
العدد ٣٠٦٩ الجمعة ٣٠ كانون الأول ٢٠١٦
ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على
فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]