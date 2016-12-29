غلاف العدد ٣٠٧٠
إنها ليست أزمة الصحافة في لبنان. إقفال جريدة كـ»السفير»، مع ما يحمله الاسم من تاريخ وانتشار وقوة حضور وتأثير، لا يعبّر حقيقة عن أزمة الصحافة. هي مشكلة عائلية تتصل بنظرة الأستاذ طلال سلمان إلى من سيدير الصحيفة مستقبلاً، وبأي ثمن.
نجحت القوى السياسية، عشية السنة الجديدة، في منح البلاد هدنة من حالة اللااستقرار السياسي السائدة منذ عام 2005. ومع نيل حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة في فترة قياسية، يبدو الرئيس ميشال عون عازماً على استعادة الزخم الذي شكّله انتخابه في 31 تشرين الأول الماضي، والتعويض عن «النكسة» التي أصابت هذا الزخم في فترة تشكيل الحكومة.
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مجتمع واقتصاد
■ 2016 ــ 2017 : لبنان مأزوم بنيوياً و6 ملايين نسمة بلا أمل
تقرير
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سوريا
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بورتريه
■ جان لوك ملنشون: مرشح «اليسار» الفرنسي ضد «ديكتاتورية أوروبا»
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