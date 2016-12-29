الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على «قانون فيسبوك»

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صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«تويتر»، تعتبرها سلطات الاحتلال «تحريضية»، كما يسمح للشرطة اعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة.

ووفقاً لما نشرته المواقع العبرية، فإن مشروع «قانون فيسبوك»، المقدم من قبل وزيرة القضاء أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، يخوّل محكمة الشؤون الإدارية الإسرائيلية إعطاء أوامر لمزودي شبكات التواصل الاجتماعي لحذف منشورات تعتبر «تحريضية» بناءً على طلب سلطات الاحتلال.

وأكدت شاكيد في بيان أنه سيتم اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد محتويات نُشرت إلكترونياً، تمثل «خطراً حقيقياً على سلامة الفرد أو السلامة العامة أو أمن البلاد». وفي الإطار نفسه، قال أردان إن «القانون الجديد ضروري لمنح إسرائيل الأدوات التي تتيح لنا التصرف الفوري لإزالة أي محتوى يمكن أن يؤدي إلى أعمال إرهاب وقتل»، باعتبار أن «فيسبوك» وشركات إلكترونية أخرى «لا ترد على كافة طلبات الشرطة الإسرائيلية بإزالة المحتويات التي تحرض على العنف، وفي بعض الأحيان يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لإزالة المواد المحرضة».

يشار إلى أن «قانون فيسبوك» يلزم إدارة الموقع الأزرق، وبعض شبكات التواصل الاجتماعي، بحذف وشطب أي منشور قد يؤدي إلى «ارتكاب أفعال جنائية».

(الأخبار، صفا، معاً)