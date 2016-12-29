غلاف العدد ٣٠٩٨

عون يشترط النسبيّة الشاملة؟

رهاب المستقبل: الأرقام تعاكس المخاوف

هل يجوز إجراء الاستفتاء في لبنان؟

من تظاهرة الحزب الشيوعي للمطالبة بالنسبية أمس (هيثم الموسوي) قد يكون الكلام في ما خصّ قانون الانتخابات مُكرراً طالما أنّ القوى السياسية المُكلفة البحث عن صيغة جديدة لم تقم بعد بواجباتها. الأزمة تتفاقم، والبلاد تسير نحو المجهول. وقد تهاوت كل صيغ قانون الانتخاب التي درستها القوى ثنائياً أو في اللجنة الرباعية التي شُكلّت لهذه الغاية.

ابراهيم الأمين

«دونالد ترامب غبيّ، فنّان في بيع الهواء، ومصدر حرج لأميركا»

روبرت دي نيرو

الحراك الشعبي في قلب الولايات المتحدة الأميركية ليس من النوع الذي يشبه الحراك عندنا. نحتاج إلى صبر لنعرف ما إذا كان الشعب الأميركي قادراً على إحداث تغيير حقيقي.

منذ دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، قبل أكثر من أسبوعين، تعيش الولايات المتحدة والعالم في دوامة قراراته التنفيذية ومذكِّراته التي يتخذها في إطار سعيه إلى تنفيذ وعوده الانتخابية، بأسرع وقت ممكن.

لسنوات، حذّر المفكّر نوام تشومسكي من صعود شخص يملك الكاريزما والأيديولوجيا المؤثرة في الولايات المتحدة، ليستغلّ خوف معظم فئات المجتمع الاميركي وغضبها، ويوجّه هذا الغليان بعيداً عن أسبابه الحقيقية إلى أهداف أكثر خطورة! هنا، مقتطفات من أقوال لمفكرين وفلاسفة وأكاديميين عن ظاهرة ترامب