الكرملين يطالب «فوكس نيوز» بالاعتذار عن «إهانة» بوتين

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طالب الكرملين، اليوم، شبكة «فوكس نيوز» الأميركية بالاعتذار عن التعليقات التي أدلى بها مقدم برنامج «ذا أوريلي فاكتور»، بيل أوريلي، بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي وُصف فيها الأخير بـ«القاتل» خلال مقابلة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، واصفاً التعليقات بـ«غير المقبولة».

واعتبر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي، أن تعليقات أوريلي «غير مقبولة ومهينة»، مطالباً «قناة فوكس نيوز المحترمة» بتقديم اعتذاراتها للرئيس الروسي. إلا أن بيسكوف رفض الإدلاء بأي تعليق حول رد فعل ترامب، الذي دعا بشكلٍ مفاجىء أميركا إلى إجراء مراجعة لضميرها وذلك في إطار رده على سؤال أوريلي حول أسباب احترامه لبوتين.

يذكر أن ترامب قال خلال المقابلة التي أجريت أمس الأحد، رداً على السؤال المذكور، «أنا أحترمه. حسناً، أنا أحترم عدداً كبيراً من الناس، لكن ذلك لا يعني أنني أتفق معهم». فقاطعه مقدم البرنامج واصفاً بوتين بأنه «قاتل»، فرد ترامب قائلاً: «هناك كثير من القتلة. لدينا كثير من القتلة، هل تعتقد أن بلادنا بريئة؟». وخلال المقابلة كرر ترامب القول إنه «يريد التوافق مع روسيا وليس العكس»، وخصوصاً في إطار مكافحة تنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن بوتين «هو زعيم لبلده، أنا أقول أنه من الأفضل التوصل إلى تفاهم مع روسيا، وهذا أفضل من الخصام».

والجدير ذكره أيضاً، أن أول اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والأميركي جرى يوم السبت الماضي في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، حول العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية، كما اتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات الشخصية الدورية وعلى إعطاء تعليمات للعمل على المواعيد المحتملة بينهما ومكان انعقادها.

(الأخبار، أ ف ب)