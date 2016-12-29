إدانات عربية ودولية لقانون مصادرة أراضي الفلسطينيين

خاص بالموقع - دانت «منظمة التحرير الفلسطينية» إقرار الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، قانوناً يشرّع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثرٍ رجعي، في إجراء اعتبرت أنه «يشرّع سرقة» الأراضي الفلسطينية، ورفضت الولايات المتحدة التعليق عليه حتى تنظر المحاكم الإسرائيلية في القانون، إذ من المحتمل أن يتم الاعتراض عليه.



دانت الرئاسة الفلسطينية القانون واعتبرته مخالفاً لقرار مجلس الأمن (توماس كوكس – أ ف ب)

«منظمة التحرير» رأت في بيان أن قانون «شرعنة الاستيطان» الجديد يبرهن عن «إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي»، مشددة على أن «الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين».

بدورها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذا القانون «مرفوض ومدان»، ويتعارض مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول/ديسمبر ويطالب فيه الدولة العبرية بوقف الاستيطان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينه، في تصريح نقلته «وكالة الصحافة الفلسطينية» إن القانون، الذي أقره الكنيست بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 صوتاً معارضاً بعد إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدارة الأميركية بهذه الخطوة، «مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«تحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها».

من جانبٍ آخر، رفضت حركة «حماس» إقرار قانون «شرعنة الاستيطان»، واعتبرته «إرهاباً منظماً وعربدة صهيونية، واستمراراً للعدوان الإسرائيلي السافر على حق الشعب الفلسطيني في أرضه».

ورأت «حماس» على لسان المتحدث باسمها عبداللطيف القانوع، أن القانون «محاولة لفرض أمر واقع وتغيير ديموغرافي خطير لترسيخ أركان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة، وضرب بعرض الحائط لكل القوانين والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان وأكدت على عدم شرعيته». ودعت «كل مكونات شعبنا وفصائله ومستوياته المختلفة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فورية وعملية وعاجلة لمواجهة هذا التغول الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وبشتى الطرق، وخلق حالة وطنية شعبية فلسطينية موحدة مقاومة تتحدى هذا المحتل ولا تسمح له بتمرير أي من مخططاته وتكسر كل معادلاته».

رفضت الولايات المتحدة التعليق على إجراء الكنيست «المخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334»

كذلك، اتهم الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، سلطات الاحتلال بـ«سرقة أراضي» الفلسطينيين تحت غطاء قانون مثير للجدل، رأى أنه «حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

وفي موازاة ذلك، دان الأردن على لسان وزير الدولية لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، «هذه الخطوة الاستفزازية» التي ستقضي على «أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام».

وفي الإطار نفسه، توالت الانتقادات الدولية للقانون الجديد، الذي اعتبر مسؤول في الأمم المتحدة أنه «سيقلل إلى حد كبير فرص السلام في المنطقة». فقد دانت وزارة الخارجية التركية، اليوم، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانون، وشددت في بيان على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها سلطات الاحتلال «بتعنت» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد بأنها تقوّض أرضية «حل الدولتين».

أما الولايات المتحدة، فرفضت التعليق على إجراء الكنيست، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن «الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدماً». وبحسب المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، فإن المؤشرات في الوقت الراهن تدل على أنه «من المرجح أن يعاد النظر في هذا التشريع من المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة»، لافتاً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها».

يذكر أن القانون، الذي ستُطبق سلطات الاحتلال من خلاله - لأول مرة - قانونها المدني في الضفة المحتلة ليس فقط على الأفراد وإنما على أراضٍ معترف بها أنها فلسطينية، تم إقراره أمس في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائباً من أصل 120 نائباً يتألف منهم الكنيست.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قراراً يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(الأخبار، أ ف ب)