غلاف العدد ٣١٠٠



توالت أمس الإدانات لقانون الاستيطان الذي يوجه ضربة جديدة إلى ما يُسمى بـ«عملية السلام» (أ ف ب)

لم تمضِ أيام قليلة على إخلاء «مستوطنة عمونا»، المعرّفة ضمن «المستوطنات غير القانونية» (بحسب الإسرائيليين)، حتى أقرّ الكنيست، في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 صوتوا ضده

ابراهيم الأمين

كشفت مصادر مصرفية ان العمليات التي نفّذها مصرف لبنان مع المصارف تحت مسمى «الهندسة المالية» بدأت تباشيرها في عمليات خاصة نفّذها المصرف المركزي في عام 2015، وخصّ بها بنك «ميد»، او بنك البحر المتوسط، الذي يملكه الرئيس سعد الحريري، وذلك في اطار مساعي الاخير للخروج من ازمته المالية