غلاف العدد ٣١٠٢
فراس الشوفي
■ التيار: لا مرشّح للقوات على لائحتنا في جبيل - ليا القزي
يقترب رئيس الجمهورية ميشال عون من النسبية في قانون الانتخاب أكثر فأكثر، ملاقياً حزب الله وحركة أمل. النسبية تدفع الأحزاب الكبيرة إلى تشكيل لوائح وحدها، فهل ينعكس الأمر على تحالف التيار الوطني ــ القوات اللبنانية
صهيب عنجريني
رغم صعوبة الجزم بعقدها في موعدها، تبدو جولة «جنيف» المُنتظرة مناسبةً صالحة لصرف أي تقدم ميداني يحققه طرف من أطراف الحرب السوريّة. وعلى نحو مماثل لكثير من الجولات السابقة
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بورتريه
■ عبد ربه منصور هادي... «أنطوان لحد اليمن»
تقرير
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مصر
■ السيسي ـ ترامب: أبعد من مجرد «كيمياء»
سياسة
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قضية
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