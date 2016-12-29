الخارجية الكازاخستانية: تأجيل اجتماع أستانا إلى ظهر الخميس

خاص بالموقع - أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، تأجيل موعد انطلاق الجولة الثانية من اجتماع أستانا بشأن تسوية الأزمة في سوريا إلى يوم غدٍ الخميس، بسبب «عدم قدوم وفد المعارضة السورية وممثلي تركيا»، وفق ما ذكرت مصادر حكومية سورية.



ستبحث المفاوضات آلية مراقبة نظام وقف الأعمال القتالية (كيريل كودريافتسيف – أ ف ب)

وأكدت وكالة الأنباء الكازاخستانية، نقلاً عن بيان الوزارة، تأجيل الاجتماع إلى الـ16 من شباط/فبراير بعدما كان مقرراً انعقاده يومي 15 و 16 من الشهر الجاري، موعزةً السبب في ذلك إلى «مشاكل تقنية».

وكان وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرات عبد الرحمانوف، أعلن أمس أن الجولة الثانية من المفاوضات ستبحث آلية مراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، علماً أن الاجتماع الأول الذي جرى في الـ 23 والـ 24 من الشهر الماضي، أكد في بيانه الختامي «الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية»، وشدد على تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية والإصرار على محاربة الإرهاب.

في موازاة ذلك، أعلن مصدر مطّلع في وزارة الدفاع الروسية أن المشاركين في اجتماع أستانا المرتقب من الممكن أن يتبنوا وثيقة ختامية خلال جلسة عامة، ستعقد بحضور كافة الوفود. وفي تصريح لوكالة «إنترفاكس»، اليوم، قال المصدر إن «المفاوضات في إطار عملية أستانا حول تسوية الوضع في سوريا تجري، كما كان متوقعاً، في يومي 15 و16 فبراير (شباط). ولا يوجد أي انقطاع أو تأجيل». وأكد أن الوفود المشاركة ستعقد في وقتٍ لاحق من اليوم لقاءات عمل ثنائية، لتدقيق مواقفها وطرح اقتراحات حول تأمين نظام وقف القتال في سوريا.

من جانبٍ آخر، توقع مصدر في الوفد الروسي إلى أستانا أن تتناول مفاوضات أستانا، كذلك، موضوع دستور سوريا وتفاصيل آلية المراقبة على وقف إطلاق النار، وتحديد الجهات التي ستقوم بالمراقبة على الأرض. ولم يستبعد المصدر الروسي إجراء مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة.

إلى ذلك، أعلن الملحق الإعلامي للسفارة الأميركية في كازاخستانرين، رين آلخاي، بأن البعثة الدبلوماسية الأميركية ستمثل واشنطن في المفاوضات، مؤكداً أن واشنطن لا تزال متمسكة بضرورة حل الأزمة السورية سياسياً. إلا أن ممثلة للبعثة الدبلوماسية الأميركية لفتت إلى أن الجانب الأميركي لم يحدد بعد من سيمثله في الاجتماع الجديد.

(الأخبار، نوفوستي)