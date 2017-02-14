الكرملين ينفي اتصال موسكو بإدارة ترامب: تقرير «نيويورك تايمز» كاذب

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وصف الكرملين، اليوم الأربعاء، تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية الذي يفيد بأن فريق حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجرى اتصالات متكررة مع كبار مسؤولي الاستخبارات الروسية قبل انتخابه، بأنه «كاذب». ودعا المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى عدم الوثوق بالأخبار التي تنشرها الصحف، في إشارة إلى ما ذكرته شبكة «CNN» و«نيويورك تايمز» في تقارير، حول اتصالات مستشاري ومساعدي ترامب بجهاز الاستخبارات الروسية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

بيسكوف طالب الصحافيين خلال مؤتمر عقده اليوم بعدم تصديق معلومات الصحف التي «لا أساس لها من الصحة»، باعتبار أنه «من الصعب جداً، في هذا الوقت، التفريق فيها بين الكاذب والخادع».

وبعد تأكيده أن «نيويورك تايمز» لم تكشف عن مصادرها، اعتبر بيسكوف أنه «آن الأوان لكي يتحدث أحدهم بشكلٍ صريح»، ذلك أن أخبار الصحيفة «لا تستند إلى أي واقع»، بل إلى 5 مصادر لم تسمِ أيّاً منها. وتابع قائلاً: «من المؤكد أنه توجد معلومات حول من هم هؤلاء الناس، ومتى وقع ذلك؟ سيأتي الوقت ويصرح أحد الأشخاص بالأمر، دعونا ننتظر هذه اللحظة».

ويأتي الرد الروسي غداة تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ذكرت فيه، نقلاً عن أربعة مسؤولين أميركيين، أن تسجيلات هاتفية ومكالمات تم رصدها تظهر أن أعضاء في حملة دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة - ومساعدين آخرين له - اتصلوا مراراً بمسؤولين كبار في المخابرات الروسية خلال العام الذي سبق الانتخابات.

وذكرت الصحيفة أن ثلاثة من المسؤولين، قالوا إن أجهزة تنفيذ القانون والمخابرات الأميركية اعترضت الاتصالات في الوقت نفسه الذي اكُتشفت فيه أدلة على أن روسيا كانت تحاول التأثير في انتخابات الرئاسة بالقرصنة الإلكترونية على اللجنة الوطنية الديمقراطية. كما أشارت إلى أن أجهزة المخابرات سعت بعد ذلك لمعرفة ما إذا كانت حملة ترامب تتواطأ مع الروس بشأن التسلل، أو غيره من الجهود، للتأثير في الانتخابات.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن الاتصالات التي تم اعتراضها، مختلفة عن المحادثات التي جرى التنصت عليها في العام الماضي بين مستشار ترامب السابق للأمن القومي، مايكل فلين، وسفير روسيا لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك. وخلال تلك المحادثات، بحث المسؤولان العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على روسيا. وقدم فلين معلومات بشأن الاتصالات وصفت بـ«المضلّلة» للبيت الأبيض، وطُلب منه الاستقالة ليل الاثنين الماضي.

ورفض المسؤولون الأميركيون الكشف عن كثير من التفاصيل، بما في ذلك المسائل التي نوقشت في الاتصالات وأسماء المسؤولين الروس الذين شاركوا فيها، وتكتّموا أيضاً عن عدد مستشاري ترامب الذين تحدثوا مع الروس. وفي هذا الإطار، قالت «نيويورك تايمز» إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات لها أي صلة بترامب نفسه.

(الأخبار، أ ف ب)