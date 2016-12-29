غلاف العدد ٣١٠٥



كان عماد مغنية أستاذاً في تحقيق الردع وإجبار العدو على العودة إلى «قواعد اللعبة»

تجاوزت المقاومة خسارتها الكبرى باغتيال قائدها الجهادي الحاج عماد مغنية قبل تسع سنوات. والقدر الكبير من الفضل في هذا التجاوز، يعود إلى عماد مغنية نفسه، وإلى الفريق الذي كان يعمل معه. فقبل استشهاده، كان الحاج رضوان قد أتمّ القسم الأكبر من المهمات الملقاة على عاتقه، لجهة رسم مسار تعاظم قوة المقاومة، وتحويلها من تنظيم محلي، إلى قوة إقليمية قادرة على خوض معركتين في آن معاً.