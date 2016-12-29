الخارجية الإيرانية: المفاعل النووي الإسرائيلي أكبر تهديد للمنطقة

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خاص بالموقع - اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم، أن المفاعل النووي الإسرائيلي يشكّل أكبر تهديد للسلام والأمن الإقلیمي والعالمي، وذلك في معرض رده على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في واشنطن.



أیّدت الوكالة الدولیة للطاقة الذرية سلمیة البرنامج النووي الإیراني (بلوندينريكارد فروبرغ - فليكر)

وفي تصريح صحافي، اعتبر قاسمي أن هذه التصریحات، «التي جاءت على لسان الكیان الذي لم یسبق له أن التزم بأي قوانین أو ضوابط دولیة، ویمتلك المئات من الرؤوس في ترسانته النوویة لیكون أكبر تهدید ضد السلام والأمن في منطقة الشرق اللأوسط والعالم»، لا تحوي أي مواضیع جدیدة، «ما عدا تكرار المزاعم، الواهیة عدیمة القیمة، حول البرنامج النووی السلمی الإیراني».

وهذا التكرار يأتي في الوقت الذي «أیدت فيه الوكالة الدولیة للطاقة الذرية، في تقاریرها، سلمیة البرنامج النووي الإیراني»، وهي، بحسب قاسمي، «الحقیقیة التي تكرّر تأییدها من جانب مختلف الدول أیضاً». وفي هذا الإطار، ذكّر قاسمي بأن سجل الكيان الإسرائيلي، «الحافل بالجرائم ضد الإنسانیة، ضد الشعب الفلسطیني المظلوم والدول المجاورة الأخرى»، مُدرج في العدید من تقاریر الأمم المتحدة.

وفي الختام، أكد المتحدث باسم الخارجیة أن «الجمهوریة الإسلامیة ستواصل، قطعاً، برنامجها النووي السلمي في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، التي صادق علیها مجلس الأمن الدولي أیضاً».

يذكر أن ترامب صرح، خلال لقائه نتنياهو في واشنطن، بأن التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة الإسرائيلية ضخمة «ومنها إيران»، وتابع قائلاً: «الاتفاق النووي الإيراني لم أشهده، وسأفرض على إيران عقوبات أكثر لمنع تطويرها لأي سلاح نووي». من جانبه، دعا نتنياهو الولايات المتحدة إلى مواجهة إيران، ومنع طهران من امتلاك السلاح النووي، مشدداً على أن أميركا ملزمة بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

(الأخبار، إرنا)