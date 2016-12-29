غلاف العدد ٣١٠٦



مل يردّ رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب التعديل الذي أقره الأخير على مرسوم التنظيم المدني بما يحول دون تشريع الباطون على حساب الأراضي الزراعية؟ (مروان طحطح)

فراس الشوفي

أقرّ مجلس النواب في جلسته ما قبل الأخيرة تعديلاً على مرسوم يتعلّق بالتنظيم المدني، من شأنه أن يفتح الباب أمام اجتياح الباطون للأراضي المصنفة زراعية في لبنان والقضاء على ما بقي من مساحات خضراء. ليس هذا فحسب، القانون في نظر أكثر من كتلة نيابية، يُعَدّ مقدّمة لـ«توطين» جزء من النازحين السوريين في سهلَي البقاع وعكّار

دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله العدو الإسرائيلي الى عدم الخطأ في الحسابات، وإلى تفكيك مفاعل ديمونا النووي، لأن المقاومة تنوي استهدافه في أي حرب مقبلة قد يشنّها العدوّ ضد لبنان.

وفيق قانصوه

«ماكينة» جبران باسيل لا تتوقف عن طرح صيغ لقوانين الانتخاب. اقتراحه الأخير بالاقتراع بالنظام الأكثري في المناطق التي يطغى عليها لون طائفي واحد، والنسبي حيث أقليات تخضع لأكثريات، لا يزال مطروحاً «ولم يمت بعد». أما جديده، فاقتراح على مرحلتين: أولى تأهيلية ـــ طائفية في دوائر مختلطة وسطى وفق النظام الأكثري، وثانية وفق النسبية مع صوت تفضيلي مقيّد بالقضاء

في اللقاء الشهري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، المنعقد أمس، تولى رئيس الجمعية، جوزف طربيه، شرح أسباب رفض المصرفيين للإجراءات الضريبية التي تصيب أرباحهم في مشروع قانون موازنة عام 2017، المعروض أمام مجلس الوزراء.