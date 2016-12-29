الإمارات تعلن مقتل 2 من جنودها في اليمن

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم، عن مقتل اثنين من عسكرييها المشاركين في «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية في عدوانها على اليمن.

وقالت القيادة العامة في بيان، إن أحد جنودها، وهو الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان، «توفي جراء سكته قلبية»، فيما قتل «الجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري»، خلال مشاركته في العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، من دون أن يوضح البيان أين وكيف قتل الأخير.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، قد أعلنت، يوم 4 شباط/فبراير، عن مقتل أحد جنودها المشاركين في ما يعرف بعملية «عاصفة الحزم» التي يقودها النظام السعودي، بمشاركة تحالف دولي مكون من عشر دول ضد جماعة «أنصار الله» (الحوثيين). وقد أسفر هذا العدوان، الذي بدأ في 26 آذار/مارس 2015، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 10 آلاف شهيد، بحسب معطيات الأمم المتحدة.

(الأخبار)