غلاف العدد ٣١٠٩



بيّنت استطلاعات رأي أنّ الانتخابات المقبلة لن تكون نزهة لطرفي تفاهم معراب (بلال جاويش)

غسان سعود

قبل أن يحسم أمر قانون الانتخابات ارتفع الطلب على استطلاعات الرأي، وابتدأ التداول هنا وهناك بالأرقام. إلا أن أهمية الإحصاء الذي تنشر «الأخبار» ملخصاً عنه، تكمن في أن الشركة التي أجرته، «غلوبل فيجن»، تعد المؤسسة التي تعتمد عليها القوات اللبنانية في هذا المجال، وتؤثر نتائج دراساتها على قرارات رئيس حزب القوات سمير جعجع.

ناصر الأمين

نشرت «الأخبار» في عددها ٣١٠٠ (الأربعاء ٨ شباط ٢٠١٧)، تقريراً بعنوان «سلامة أجرى هندسة مالية سرية»، كشفت فيه، نقلاً عن مصادر مصرفية، أن العمليات التي نفّذها مصرف لبنان مع المصارف تحت مسمى «الهندسة المالية»

صعّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من لهجة رسائله الردعية للعدو الإسرائيلي. وبعدما «نصحَ» العدو قبل أيام بتفكيك مفاعل ديمونا، أكّد أمس أن المقاومة لن تلتزم خطوطاً حمراء بشأن أمونيا حيفا ونووي ديمونا، إذا ما شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان