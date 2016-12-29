غلاف العدد ٣١١٠



تقول مبادرة الصدر إنّ «على الحكومة العراقية المطالبة بخروج جميع القوات المحتلة، بل والصديقة»، من دون توضيح هوية «المحتل والصديق» (أرشيف)

نور أيوب

في أيّار من العام الماضي، هتف مناصرو «التيّار الصدري» في العاصمة بغداد بـ«إيران برّا برّا»، وذلك في إطار الحراك المطلبي الداعي إلى «إصلاح العملية السياسية... وولادة عراق جديد». لم يتبنَّ «التيّار»، رسمياً، شعار أنصاره.

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