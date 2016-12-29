غلاف العدد ٣١١٠

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تقول مبادرة الصدر إنّ «على الحكومة العراقية المطالبة بخروج جميع القوات المحتلة، بل والصديقة»، من دون توضيح هوية «المحتل والصديق» (أرشيف)

نور أيوب
في أيّار من العام الماضي، هتف مناصرو «التيّار الصدري» في العاصمة بغداد بـ«إيران برّا برّا»، وذلك في إطار الحراك المطلبي الداعي إلى «إصلاح العملية السياسية... وولادة عراق جديد». لم يتبنَّ «التيّار»، رسمياً، شعار أنصاره.

ظهرت مؤشرات على وجود تسوية يجري التسويق لها في شأن مشروع الموازنة، تتضمن حذف الاعتمادات الملحوظة لتعديل سلسلة الرواتب، بحجّة ان المجلس النيابي هو الذي يبت بأمر السلسلة، وتمرير اجراءات ضريبية لا تصيب ارباح المصارف والمضاربات العقارية الا بمعدّلات متدنية

قضية

المجلس البلدي يواصل قضم حرج بيروت

تقرير

أي مجلس يريده حزب الله في عهد عون؟

مصر

السيسي والإمام: صراع على «النفوذ»

إيران

خامنئي للفلسطينيين: «التسويات» وهم
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العدد ٣١١٠ الاربعاء ٢٢ شباط ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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