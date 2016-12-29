تقرير أممي: إسرائيل تسمم الفلسطينيّين

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اتّهم تقرير أممي، تناقلته وسائل إعلام فلسطينية اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها تصنع وتتاجر «بشكلٍ غير مشروع» بالمبيدات السّامة في المستوطنات، كما تقوم بتسريب مياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي الخام من المستوطنات إلى أراضي الرعي والبساتين الفلسطينية مباشرة، ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي ويعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.

وكشف تحقيق مشترك، أعدته البعثة المشتركة لتقصي الحقائق برئاسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة (APN)، وشبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ (PANAP)، عن وجود مبيدات شديدة الخطورة تحظرها السلطة الفلسطينية، مثل الإندوسلفان، ودوكاتالون (الباراكوات)، تتم المتاجرة بها «بشكلٍ غير مشروع إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن 50% من المبيدات الموجودة في فلسطين غير مشروعة، وقد تمت مصادرة خمسة أطنان منها منذ عام 1995. وفي حين أن فلسطين ليس بإمكانها التخلص من هذه المبيدات بأمان، ترفض إسرائيل إعادتها.

ونقلت الوكالة، في هذا الإطار، عن الدكتورة ميريل واط، من شبكة العمل على المبيدات في آسيا والمحيط الهادئ والتي شاركت في البعثة، قولها إنه «من غير المقبول أن السلطة الفلسطينية، التي تمتلك واحداً من أشد أنظمة تسجيل المبيدات والامتثال، بما في ذلك عدم السماح بدخول المبيدات المحظورة في بلدانها الأصلية، تتعرض للإحباط عند كل منعطف من قبل السلطات الإسرائيلية، التي تسهل عن علم دخول المبيدات المحظورة شديدة الخطورة إلى الضفة الغربية المحتلة».

تقرير البعثة يشير إلى أن المبيدات التي تتسرب من العمليات الزراعية والنفايات الخطرة الناتجة عن تصنيع المواد الكيميائية الزراعية داخل المستوطنات غير الشرعية، «تؤدي إلى تسميم مزارع الفلسطينيين ومواشيهم ومصادر المياه». وقد تم توثيق إلقاء النفايات الخطرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في المناطق المجاورة للمدارس مباشرة.

وذكر التقرير أيضاً أن المجتمعات القريبة من المستوطنات الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية «تلوث التربة والمياه الصالحة للشرب»، وتسهم في «انتشار البعوض الناقل للأمراض، وزيادة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون، بما في ذلك الإصابات بين الأطفال».

من جانبٍ آخر، أشارت رزان زعيتر، مؤسس وعضو مجلس إدارة المجموعة العربية لحماية الطبيعة، إلى أنه تم إغلاق بعض شركات الكيماويات الزراعية هذه داخل الخط الأخضر «بسبب انتهاكها للقوانين البيئية والصحية». إلا أن الشركات المذكورة «تعمل دون عقاب داخل المستوطنات غير الشرعية على حساب صحة الفلسطينيين». وعلاوة على ذلك، فإنه لا يسمح للسلطة الفلسطينية الوصول إلى المعلومات حول المواد الكيماوية المصنعة والمستخدمة داخل المستوطنات غير الشرعية، وهو ما يعد، بحسب تقرير البعثة، «انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين في الحصول على المعلومات، وتقرير المصير، والمياه، وتحقيق أعلى المعايير الممكنة للصحة والبيئة وسبل العيش».

وعلى إثر ذلك، وضعت البعثة عريضة دولية نشرتها على الإنترنت، تضمنت توصيات تدعو المنظمات الحكومية الدولية، والدول الأعضاء، والشركات، ومنظمات المجتمع المدني، إلى وضع بعض التوصيات حيّز التنفيذ الفوري.

(الأخبار)