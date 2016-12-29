غلاف العدد ٣١١٢
فيفيان عقيقي
منذ بدء تطبيق قانون السير الجديد في نيسان 2015، تغيب أي استراتيجيّة وطنيّة علميّة عن عمل المولجين بتطبيق القانون، لتحقيق الأهداف الرادعة التي أوجد لأجلها، وتسعى إلى تغيير سلوك السائقين بما يرفع مستوى الأمان على الطرقات
بعدما أحيلت اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن قانون جديد للانتخابات على التقاعد، نشأت لجنة جديدة، ثلاثية، لمحاولة استكمال مسعى اللجنة السابقة. في «الثلاثية»، يجتمع الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل برئيس الحكومة سعد الحريري أو مدير مكتبه نادر الحريري.
محمد وهبة
فيما تابع مجلس الوزراء دراسة قوانين البرامج في مشروع موازنة 2017، كانت جمعية المصارف تسوّق لمجموعة أفكار بديلة من الإجراءت الضريبية التي تطالها، وهي إجراءات تعدّ بمثابة «رشوة» تدفع لسنة واحدة بدلاً من إجراءات ذات طابع دائم وتصحيحي للنظام الضريبي.
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سوريا
■ هدية «داعش» لـ «جنيف 4»: الباب تحت الاحتلال التركي
تقرير
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الحدث
تحقيق
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أميركا
إيران
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