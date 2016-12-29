غلاف العدد ٣١١٤



يواجه مسيحيو سيناء حالياً واحدة من أكثر المآسي ارتباطاً بانتمائهم الديني، وقد اتخذت منحى خطيراً خلال الأيام الماضية (أ ف ب)

وسام متى

مأساة السيناويين تتجدد. هذه المرة تصيب المكوّن الأضعف، وهم المسيحيون الذين يعيشون في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة المصرية، وأرغمتهم تهديدات «داعشية»، نشرت أخيراً، وترافقت مع تصاعد وتيرة الاعتداءات والتصفيات الجسدية بحقهم إلى مستويات غير مسبوقة، فنزح المئات منهم إلى مدينة الإسماعيلية الأكثر أمناً، ليصبحوا بذلك مهجرين داخل وطنهم

من دون سابق إنذار، قرر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع النطق باسم رئيس الحكومة سعد الحريري، لينسف خطة الوزير جبران باسيل للكهرباء من خلال اشتراط إقرار خصخصة إنتاج الكهرباء قبل الموافقة على الموازنة