غلاف العدد ٣١٦٥



نصف القوى العاملة في لبنان غير نظامي ومحروم من أدنى الحقوق القانونية والحمايات الاجتماعية (هيثم الموسوي)

محمد زبيب

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■ عيد العبيد - محمد نزال

عمل النظام السياسي على ترسيخ آليات توزيع تتولاها سلطات دون مرتبة الدولة، ولكنها تقتات منها وتقوى بها وتنمّي ما يمكن وصفه بأنه «طبقة» من الانتهازيين

فراس الشوفي

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■ التيار: التمديد قد يفاقم المشكلة مع حزب الله! - ليا القزي

كرّر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي رفضه للتمديد، مشيراً إلى أن «الفراغ سينسحب على كامل المؤسسات الدستورية». وفيما تعوّل مصادر القصر الجمهوري على دور حزب الله في إقناع بري والنائب وليد جنبلاط بـ«القانون التأهيلي»

نور أيوب | محمد شفيق

بعد أشهر على انطلاق عمليات استعادة محافظة نينوى ومدينة الموصل في شمال العراق، يبدو أنّ «الحشد الشعبي» بدأ يُعدّ لإطلاق عملياته في غرب البلاد، عند الحدود مع سوريا، وهي المنطقة التي يتسابق الجميع للسيطرة عليها، لما لها من أهمية إقليمية في الوقت الحاضر.