مادورو يوقع مرسوماً بتشكيل جمعية تأسيسية والمعارضة تتهمه بـ«الانقلاب»

وقع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مساء الاثنين، مرسوماً ينصّ على تشكيل جمعية تأسيسية تُكلّف بصياغة دستور جديد للبلاد، في إجراء أثار ردود فعل غاضبة من المعارضة التي رأت فيه مواصلة لـ«الانقلاب» ضد البرلمان الذي تسيطر عليه.

وقال مادورو بعد التوقيع الذي نقل التلفزيون الرسمي مجرياته على الهواء مباشرة، إنه يجب البدء في تنفيذ المرسوم «فوراً». وأعلن عن تشكيل لجنة رئاسية تتولى العمل على التحضير وعقد الجمعية التأسيسية، التي من المقرر أن تضم حوالى 500 عضو، تمثل ما بين 200 و250 منهم «قطاعات شعبية واسعة»، تلك التي ستكون مهمتها إدراج مواد جديدة على الدستور بهدف تعديل النظام السياسي للبلاد.

وقبل ذلك بساعات قليلة، دعا مادورو أمام الآلاف من مناصريه المحتشدين وسط العاصمة كاراكاس بمناسبة عيد العمال، إلى تشكيل مجلس تأسيسي يُكلّف صياغة دستور جديد يكون أعضاؤه الممثّلون لمختلف القطاعات المجتمعية غير منتمين إلى أحزاب سياسية، وذلك من أجل «الوصول إلى السلام الذي تحتاج إليه البلاد وهزيمة الانقلاب الفاشي».

من جهتها، رفضت المعارضة خطوات مادورو واعتبرتها انقلاباً على البرلمان وخرقاً للدستور. وقال هنريكي كابريليس، أحد أبرز قادة المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، في تغريدة إن «مادورو يعزز الانقلاب ويعمق الأزمة الخطيرة». واعتبر كابريليس أن السلطة تسعى إلى «قتل الدستور» من خلال هذه المبادرة التي تشكل «تزويراً»، داعياً مناصري المعارضة إلى «عدم إطاعة هذا الجنون».

وفي الإطار نفسه، دعا رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، خوليو بورجيس، المواطنين إلى التمرد وعدم قبول ما سماه «انقلاباً» من قبل مادورو. كما دعا زعماء المعارضة أنصارهم إلى الخروج إلى الشارع، في تصعيد جديد لموجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهر تقريباً، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة جديدة ورحيل الرئيس الاشتراكي الحالي.

وكانت المعارضة الفنزويلية قد شاركت في مسيرات عدة، يوم أمس الاثنين، احتفاء بمرور شهر على تظاهراتها الاحتجاجية، في تحدٍّ للسلطات التي تنظم عادة تظاهرات مؤيدة لها لمناسبة عيد العمال في 1 أيار/مايو.

يذكر أن معظم المظاهر الاحتجاجية، خلال الشهر الماضي، تخللت صدامات بين المتظاهرين وقوى الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الحارقة. وتتحدث المصادر الفنزويلية الرسمية عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً ومئات الجرحى خلال المظاهرات المعارضة والمؤيدة لمادورو، إضافة إلى اعتقال آلاف المحتجين.

(الأخبار، أ ف ب، رويترز)