غلاف العدد ٣١٦٧

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خطت واشنطن مع حلفائها خطوتها العسكرية الأولى في سياق قرارها إقامة حزام أمني على طول الحدود السورية ــ العراقية (أ ف ب)

إيلي حنا | حسين الأمين
خطت واشنطن مع حلفائها خطوتها الأولى في سياق قرارها إقامة حزام أمني على طول الحدود السورية ــ العراقية. حراك عسكري في البادية السورية لمجموعات مدربة ومجهزة أميركياً وأردنياً أفضت إلى الوصول إلى حدود محافظة دير الزور الإدارية.

سقطت كل إمكانيات المناورة، والبلاد مقبلة على أزمة كبرى اسمها الفراغ في المجلس النيابي. ولتفادي الشغور التشريعي، لم يبقَ سوى خيارين: إما النسبية، أو «قانون الدوحة».

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العدد ٣١٦٧ الخميس ٤ أيار ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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