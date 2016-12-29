غلاف العدد ٣١٦٤
ألديكم أدنى شك في كون السعودية «سداً منيعاً بوجه المشاريع الاستعماريّة» في المنطقة؟ تكفي قراءة ما جاء في شكوى السفارة السعوديّة في بيروت، ضد «شركة أخبار بيروت»، وضد رئيس تحرير «الأخبار»/ مديرها المسؤول الزميل إبراهيم الأمين
عاد التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية إلى التهويل بالتصويت في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب، على الرغم من موقف السيد حسن نصرلله والكتل النيابية الأخرى.
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تقرير
■ نتائج «سوليدير»: تجميل الحسابات لإخفاء الأزمة
تقرير
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سوريا
■ «أستانا 4»: خطوة ناقصة في مسار شائك
فلسطين
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ميديا
■ لا مكان للضحك: الدراما المصرية مستنفرة
فرنسا
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