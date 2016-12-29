غلاف العدد ٣١٧٠
هيام القصيفي
في مفصل سياسي دقيق، وفي خضم أزمة حادة، والتعثر في التوصل الى قانون انتخاب جديد، يتحدث النائب وليد جنبلاط الى «الأخبار» عن رؤيته للحل، وعن أي قانون يريد، وعن مجلس الشيوخ، وعلاقته بالقوى السياسية، ومن بينها الرئيسان نبيه بري «حليفي الوحيد»، وسعد الحريري «الذي اختار طريقاً غير معهود في السياسة».
■ دمشق تتحضّر لمعارك الشرق: خطوة أولى نحو «الدير» والحدود
■ التسويات تحطّ في برزة... والقابون تنتظر - مرح ماشي
تقف منطقة الجنوب والجنوب الشرقي السوري أمام مواجهة كبرى لم تشهد الحرب السورية مثيلاً لها. تحشد الولايات المتحدة الأميركية الجيوش في الأردن، قرب الحدود السورية، بعدما بدأت المجموعات السورية التابعة لها تنفيذ انتشار واسع في البادية
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تقرير
■ فضّ عروض الكهرباء: خفّة... وانعدام شفافية
تقرير
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فرنسا
إيران
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رحيل
■ نجاح حفيظ: «فطوم» أقفلت فندقها... إلى الابد
رياضة
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