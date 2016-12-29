غلاف العدد ٣١٧٠



اعتبر النائب وليد جنبلاط، في حديث الى «الأخبار»، أن انطلاقة العهد «متعثرة»، واصفاً الرئيس نبيه بري بأنه «حليفي الوحيد» فيما اختار الرئيس سعد الحريري «طريقاً غير معهود» (مروان بوحيدر)

هيام القصيفي

في مفصل سياسي دقيق، وفي خضم أزمة حادة، والتعثر في التوصل الى قانون انتخاب جديد، يتحدث النائب وليد جنبلاط الى «الأخبار» عن رؤيته للحل، وعن أي قانون يريد، وعن مجلس الشيوخ، وعلاقته بالقوى السياسية، ومن بينها الرئيسان نبيه بري «حليفي الوحيد»، وسعد الحريري «الذي اختار طريقاً غير معهود في السياسة».

تقف منطقة الجنوب والجنوب الشرقي السوري أمام مواجهة كبرى لم تشهد الحرب السورية مثيلاً لها. تحشد الولايات المتحدة الأميركية الجيوش في الأردن، قرب الحدود السورية، بعدما بدأت المجموعات السورية التابعة لها تنفيذ انتشار واسع في البادية