غلاف العدد ٣١٧٢



يشهد اليمن ثاني موجة كوليرا خلال أشهر، حيث ينتشر الوباء في عدد كبير من المحافظات (أ ف ب)

رنا حربي

تعدّدت الأسباب والموت واحد، عبارة تختصر حال اليمنيين بعد أكثر من عامين من القصف والحصار. فمن لم تسقط عليه صواريخ التحالف، أو تخرق جسده نيران المجموعات المسلحة المتناحرة... يلاحقه سيل من الأوبئة التي أعاد العدوان إحياءها

رلى إبراهيم

ليست قصة حزب القوات مع التيار الوطني الحر قصة بواخر كهرباء غير مطابقة للشروط. كان لا بدّ لـ «القلوب المليانة» أن تنفجر بعد مسار طويل من كتم الأنفاس. اتهامات القواتيين الضمنية لوزراء التيار بعقد صفقات تفتقر إلى الشفافية يضعها العونيون في خانة ضرب العهد لثنيه عن تسجيل أي إنجاز براً أو بحراً

لا جديد على صعيد النقاش حول قانون الانتخاب. ومع رفض غالبية القوى للقانون التأهيل الطائفي، تفتح نافذة القانون النسبي مخرجاً لائقاً للجميع، مع الاستعداد للبحث عن مخارج للتيار الوطني الحرّ