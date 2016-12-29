غلاف العدد ٣١٧٣



يتناوب جنود وضباط مصريون على نهب المسافرين الفلسطينيين على حواجز طريق العريش الدولية (آي بي ايه)

ليس غريباً أن «يزغرد» الرجال قبل النساء حينما يصلون إلى معبر رفح. السفر من مطار القاهرة إلى غزة صار قطعة من عذاب مضاعف، ليس لطول الطريق وخطورته فحسب، فضلاً عن تقييد حركة الفلسطينيين بالسفر حصراً عبر «حافلات الترحيل»، بل بمسلسل السرقة والإهانة المتواصل على حواجز الجيش المصري، إلى أن يصل العائد إلى فلسطين خالياً إلا من... ملابسه

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