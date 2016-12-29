غلاف العدد ٣١٧٣

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يتناوب جنود وضباط مصريون على نهب المسافرين الفلسطينيين على حواجز طريق العريش الدولية (آي بي ايه)

ليس غريباً أن «يزغرد» الرجال قبل النساء حينما يصلون إلى معبر رفح. السفر من مطار القاهرة إلى غزة صار قطعة من عذاب مضاعف، ليس لطول الطريق وخطورته فحسب، فضلاً عن تقييد حركة الفلسطينيين بالسفر حصراً عبر «حافلات الترحيل»، بل بمسلسل السرقة والإهانة المتواصل على حواجز الجيش المصري، إلى أن يصل العائد إلى فلسطين خالياً إلا من... ملابسه

بعد سنوات من القتال ضد الجماعات التكفيرية المسلحة في جرود السلسلة الشرقية، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن مهمة مقاتلي الحزب في منطقة الحدود الشرقية أُنجِزت

تتسارع وتيرة الاجتماعات السياسية للوصول الى توافق حول قانون انتخابي جديد من دون ضمان بحتمية الحل قبل الوصول الى الفراغ. وهو ما دفع الأمين العام لحزب الله الى الدعوة لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاقاه إليها بإيجابية التيار الوطني الحر

مقابلة

عبد الرحيم مراد: «السيد» عمّم أنني خط أحمر

تقرير

لبنان أرض خصبة للعمل الجبري

موسيقى

فتحية أحمد... «مطربة القطرين» المنسيّة

بريطانيا

«مانيفستو العمال»: وقف بيع أسلحة للرياض

اليمن

إعلان «المجلس الجنوبي» ... انقلاب على الشعب

قضية

استهداف «الجديد»: الإعلام اللبناني يدخل مرحلة الخطر

رياضة

كانتونا: النجم الذي عاقب كرة القدم

صفحة أولى
العدد ٣١٧٣ الجمعة ١٢ أيار ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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