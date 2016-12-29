غلاف العدد ٣١٧٤



رغم تراجع ساعات التقنين، يرفض أصحاب مولّدات الكهرباء خفض الأسعار (هيثم الموسوي)

فيفيان عقيقي

لا يلتزم أصحاب مولدات الكهرباء بالسعر الذي تصدره وزارة الطاقة شهرياً. يخضع المشتركون في معظم المناطق للابتزاز نظراً إلى عدم وجود خيار آخر لتأمين الكهرباء على مدار ساعات اليوم: إمّا دفع الفاتورة التي يفرضها صاحب المولد وإمّا قطع التيار، ولا مجال للشكوى في ظل تقاعس البلديات أو تواطؤ النافذين فيها وممارسة أجهزة الدولة سياسة رفع اليد

لم تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات. لكنّ مصادر رفيعة المستوى تؤكد حصول «تقدّم كبير»، تمثّل في موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح الرئيس نبيه بري

ميسم رزق

تنتهي في تموز ٢٠١٧ ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويبدو أن مسار التجديد له قد بدأ، إذ علمت «الأخبار» أن وزير المال علي حسن خليل سيتقدم نهار الاثنين باقتراح التجديد لسلامة.