غلاف العدد ٣١٧٥

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تصل المواد المخدرة إلى طالبيها، «ديليفيري»، ولو في المناطق النائية (مروان طحطح)

آمال خليل
تفشي المخدرات، تعاطياً وترويجاً، لم يعد حكراً على البيئات المتحررة والمدينية. ولم تعد الفئات الريفية أو الملتزمة دينياً محصنة أمام هذه الآفة. «عدد المدمنين مرعب والأرقام في تصاعد، وقد نستيقظ على كارثة عظيمة جداً»

المفاوضات في قانون الانتخاب تتأزّم، ما يُصعّب الاتفاق على قانون جديد خلال الدورة العادية لمجلس النواب ويُحتّم فتح دورة استثنائية. ليل أمس، سحب الرئيس نبيه بري مشروعه، بعدما أتاه رئيس الحكومة والنائب جورج عدوان بتعديلات تفرّغ الاقتراح من مضمونه

تقرير

أين اختفى سلفيّو طرابلس؟

العراق

«الحشد» يحاصر القيروان: سنمسك بالحدود مع سوريا

قضية

ذكرى النكبة: المقاومة أكثر نضجاً وقدرةً

قضية

النفط يحرّك خطط الميدان السوري

سينما

مونيكا ماورير تجمع شتات السينما الفلسطينية

صفحة أولى
العدد ٣١٧٥ الاثنين ١٥ أيار ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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