غلاف العدد ٣١٧٦
حسين الأمين
رغم الظروف القاسية التي أحاطت بحرب عام 1973 ونتائجها، نجح الرئيس حافظ الأسد في استرجاع جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل، في ما عرف باتّفاقية «فصل القوات». اليوم، وجراء ما عصف بسوريا من أحداث، استطاعت إسرائيل عبر مسلحي الجنوب إقامة «منطقة عازلة» تصل إلى عمق يفوق عشرين كيلومتراً
لا تطورات في ملف قانون الانتخاب، سوى إقرار الجميع بالفشل، مع قليل من المكابرة. ولا مؤشرات على أن القوى السياسية ستُنجز في 35 يوماً ما عجزت عن إنجازه في 7 سنوات. والسبب الرئيسي لما تقدّم ليس سوى النكد
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تحقيق
■ تلزيمات الكهرباء: صراع المافيات
تقرير
■ الحرب القضائية الأميركية على حزب الله: «شاهد ما شافش حاجة»!
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رياضة
■ رضا عنتر: سفير الكرة اللبنانية يعتزل
تقرير
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عمارة
■ الـ «أنا» المتورّمة عند المعماريين النجوم
فلسطين
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