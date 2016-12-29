غلاف العدد ٣١٧٦

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جندي سوري في القنيطرة، ويظهر في أقصى الصورة مرصد جبل الشيخ التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي (الأخبار)

حسين الأمين
رغم الظروف القاسية التي أحاطت بحرب عام 1973 ونتائجها، نجح الرئيس حافظ الأسد في استرجاع جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل، في ما عرف باتّفاقية «فصل القوات». اليوم، وجراء ما عصف بسوريا من أحداث، استطاعت إسرائيل عبر مسلحي الجنوب إقامة «منطقة عازلة» تصل إلى عمق يفوق عشرين كيلومتراً

لا تطورات في ملف قانون الانتخاب، سوى إقرار الجميع بالفشل، مع قليل من المكابرة. ولا مؤشرات على أن القوى السياسية ستُنجز في 35 يوماً ما عجزت عن إنجازه في 7 سنوات. والسبب الرئيسي لما تقدّم ليس سوى النكد

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تلزيمات الكهرباء: صراع المافيات

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الحرب القضائية الأميركية على حزب الله: «شاهد ما شافش حاجة»!

رياضة

رضا عنتر: سفير الكرة اللبنانية يعتزل

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«فتال»: 120 عاماً من المثابرة

عمارة

الـ «أنا» المتورّمة عند المعماريين النجوم

فلسطين

عملاء بكواتم صوت: مرحلة جديدة من الاغتيالات؟

صفحة أولى
العدد ٣١٧٦ الثلاثاء ١٦ أيار ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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