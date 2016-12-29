فلسطين | داخلية غزة تكشف التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال فقها

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كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم، عن تفاصيل عملية اغتيال القيادي في «كتائب عز الدين القسام»، مازن فقها في الـ24 من آذار/مارس الماضي، ومنفذيها، مؤكدةً اعتقال 45 عميلاً للاحتلال خلال عملية أمنية واسعة تشكل، وفق بيان الوزارة، «ضربة أمنية كبيرة لأجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلية».

وخلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر الوزارة، أوضح قائد قوى الأمن الداخلي في غزة، توفيق أبو نعيم، أن التحقيقات توصلت إلى اعتقال الأجهزة الأمنية المنفذ المباشر لعملية الاغتيال، وهو «أ. ل» (38 عاماً). وكشف أبو نعيم كذلك عن اعتقال الأجهزة الأمنية عميلين اثنين، اعترفا بدور أساسي في عملية اغتيال القيادي فقها من خلال الرصد والمتابعة والتصوير لمسرح عملية الاغتيال، وهما «هـ. ع» (44 عاماً)، و«ع. ن» (38 عاماً)، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفلسطينية».

نتائج التحقيقات أشارت إلى أن أجهزة أمن الاحتلال «هي من خطّط ونفذ عملية الاغتيال منذ البداية وحتى النهاية»، وأن «العملاء الثلاثة، الذين اعترفوا بتلقيهم تعليمات مباشرة من ضباط الاحتلال بتنفيذ العملية»، «شاركوا في عدد من الاغتيالات لصالح الاحتلال من عناصر وقادة المقاومة»، خصوصاً خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع عام 2014.

وبيّن أبو نعيم في هذا الإطار، أن الاحتلال «استخدم عملاءً على الأرض ودعمهم بطائرات استطلاع ومتابعة مباشرة من ضباط المخابرات»، لافتاً إلى أن التخطيط لعملية الاغتيال استمرّ لما يزيد عن ثمانية أشهر. وفيما لفت إلى أن الاحتلال حاول التنصل من مسؤولية التخطيط وتدبير التنفيذ عن طريق اختيار العميل القاتل «بدقة متناهية»، أكد أبو نعيم أن «التحقيقات واعترافات العملاء أسقطت هذه المحاولة الفاشلة».

وفي السياق نفسه، أشار قائد قوى الأمن الداخلي إلى أن عملية «فك الشيفرة»، التي بدأتها الأجهزة الأمنية في إطار التحقيق في عملية الاغتيال، أثمرت عن اعتقال 45 عميلاً «في ضربة قاسية لأجهزة مخابرات الاحتلال». وتحدث عن إجراءات وتدابير تم اتخاذها لملاحقة الجناة، شملت «فرض الإغلاقات على المناطق الحدودية براً وبحراً، ونشر الحواجز الأمنية، بالإضافة إلى إجراءات أمينة أخرى لم يُفصح عنها.

وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة «معاً»، نقلاً عن أبو نعيم، أن عملية «فك الشيفرة»، التي «تعتبر علامة فارقة في منظومة العمل الأمني في غزة وبداية لمرحلة جديدة عنوانها الحسم والمبادرة»، لا تزال متواصلة ضمن سياسة تعميق الجهد للكشف عن عملاء الاحتلال وحماية الجبهة الداخلية.

يُذكر أن القيادي في «القسام» استشهد في الـ24 من آذار/مارس الماضي، إثر إصابته بـ6 طلقات نارية من مسدس كاتم للصوت أمام منزله في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وعمل فقها على تشكيل خلايا للمقاومة لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية المحتلة.

(الأخبار)