غلاف العدد ٣١٧٩

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تنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية في إيران في معركة «ثنائية» قوية، يُتوقع أن تُحسم نتائجها من الدورة الأولى (أ ف ب)

تتجه أنظار العالم اليوم إلى إيران. الخارج كما الداخل يتابع بترقّب لمعرفة من سيختار الناخب رئيساً للمرحلة الحساسة المقبلة من عمر الجمهورية الإسلامية والمنطقة. هل سيقع الخيار على المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي الذي يعدّ وجهاً سياسياً جديداً على الساحة الإيرانية، أم على منافسه حسن روحاني

لأول مرّة، من دون قفازات وغارات «عن طريق الخطأ»، تستهدف طائرات «التحالف الأميركي» موقعاً للجيش السوري وحلفائه؛ فواشطن التي تعمل على فرض حزام أمني على طول الحدود العراقية ــ السورية

تقرير

عصام فارس نحو العودة الدائمة

تقرير

كيف سيبرر عون التجديد لحاكم مصرف لبنان؟

تحقيق

قضم الحرج متواصل: الحكومة «تشرعن» تعدّيات «كشافة الرسالة»

عدل

القانون «الفحل» يجرّم الأمومة!

رياضة

«حرب أسواق» بين الـ «ريال» والـ«برسا»

فلسطين

واشنطن تستجوب «أمير الظل»

صفحة أولى
العدد ٣١٧٩ الجمعة ١٩ أيار ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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