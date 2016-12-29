غلاف العدد ٣١٧٩
تتجه أنظار العالم اليوم إلى إيران. الخارج كما الداخل يتابع بترقّب لمعرفة من سيختار الناخب رئيساً للمرحلة الحساسة المقبلة من عمر الجمهورية الإسلامية والمنطقة. هل سيقع الخيار على المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي الذي يعدّ وجهاً سياسياً جديداً على الساحة الإيرانية، أم على منافسه حسن روحاني
لأول مرّة، من دون قفازات وغارات «عن طريق الخطأ»، تستهدف طائرات «التحالف الأميركي» موقعاً للجيش السوري وحلفائه؛ فواشطن التي تعمل على فرض حزام أمني على طول الحدود العراقية ــ السورية
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تقرير
■ عصام فارس نحو العودة الدائمة
تقرير
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تحقيق
■ قضم الحرج متواصل: الحكومة «تشرعن» تعدّيات «كشافة الرسالة»
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رياضة
■ «حرب أسواق» بين الـ «ريال» والـ«برسا»
فلسطين
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