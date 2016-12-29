غلاف العدد ٣١٨٠



تضمّن مشروع موازنة عام 2017 مادّة تجيز تسوية كل مخالفات البناء المرتكبة منذ عام 1971 (هيثم الموسوي)

محمد وهبة

باتت مشاريع قوانين الموازنة هي السبيل لتمرير «الموبقات». ففي مشروع موازنة عام 2017 توجد مادّة تجيز تسوية كل مخالفات البناء المرتكبة خلال السنوات الـ45 الماضية، دفعة واحدة. هذه المادة تعدّ أخطر ما في المشروع، وهي لم تخضع لأيّ نقاش جدّي، على الرّغم من الإقرار بآثارها «التدميرية».

أوقف القضاء السويدي أمس ملاحقة جوليان أسانج بتهمة الاغتصاب، بعد استنفاد فرص المضي قدماً في التحقيق، فيما لا تزال الحرية بعيدة عن مؤسّس موقع «ويكيليكس» المهدّد بملاحقته من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا



