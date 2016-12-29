غلاف العدد ٣١٨١
في قمّة وُصفت بالتاريخية، أُسدل الستار أمس عن مشهدية لعرب أذلاء أمام «أمير مؤمنين» قادم من واشنطن ليملأ حقائبه بـ360 مليار دولار (أ ف ب)
لم يغيّر النذل دونالد ترامب فاصلة في كل ما يقوله. لم يدخل تعديلاً على ابتسامته، ولا على مصافحته، ولا على ضحكته، ولا على قول ما لا يضمر. حتى سيداته، استبدلن لباسهن بما لا يخفي المجون المرافق دائماً للمرابي والسارق.
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تقرير
تقرير
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تقرير
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سوريا
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العدد ٣١٨١ الاثنين ٢٢ أيار ٢٠١٧
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