غلاف العدد ٣١٨٧



في المنطقة الخضراء في بغداد، حاورت «الأخبار» رئيس الحكومة العراقي السابق نوري المالكي (الأخبار)

اجراها: نور أيوب

في المنطقة الخضراء، في ذلك الجزء الهادئ من بغداد، يتابع نوري المالكي خطط «عودته» إلى قلب المشهد السياسي. يقول إنه لا يرغب في رئاسة الوزراء لولاية جديدة، فهو يدرك ــ على ما يبدو ــ صعوبة تحقيق الأمر، خاصة أنّه شخصية خلافية داخل العراق.