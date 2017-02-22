غلاف العدد ٣١٨٧
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■ تعطيل الانتخابات يعني وصاية دولية
اجراها: نور أيوب
في المنطقة الخضراء، في ذلك الجزء الهادئ من بغداد، يتابع نوري المالكي خطط «عودته» إلى قلب المشهد السياسي. يقول إنه لا يرغب في رئاسة الوزراء لولاية جديدة، فهو يدرك ــ على ما يبدو ــ صعوبة تحقيق الأمر، خاصة أنّه شخصية خلافية داخل العراق.
حسن عليق | ميسم رزق
اجتهد الرئيس نبيه بري، فقرر أن «يستعيد نشاط المجلس»، رغم انتهاء العقد التشريعي العادي. في المقابل، يطالب التيار الوطني الحر بتعديل دستوري، تحت عنوان «الحفاظ على المناصفة»، لتثبيت التركيبة المذهبية لمجلس النواب بعد إنشاء مجلس للشيوخ.
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قضية
■ فلسطين في المناهج: بوصعب ينفي مسؤوليته... وحمادة يعدّل
تقرير
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الحدث
■ تفاهم موسكو ــ واشنطن يرسم معالم الشرق السوري والحدود
العراق
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فوتوغرافيا
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