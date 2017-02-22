غلاف العدد ٣١٨٨



تمارس «الأونروا» التي حاولت حذف المفاهيم الفلسطينية من مناهجها الحياد بمفهومه الإسرائيلي (آي بي ايه)

محمد نزال

ضاق العالم بالقضيّة الفلسطينيّة، وقد حار قديماً، ويَحار يوميّاً، في كيفيّة طيّ صفحة هذا «الكابوس» الأبدي. لم يعد الفرق شاسعاً في هذا السعي، بين عدو وبين حليف عدو و«حيادي» و«شقيق»... فـ«البيت الفلسطيني» نفسه ليس بعيداً عن هذا. وصل الأمر إلى وكالة «الأونروا»، التي أنشئت لـ«إغاثة وتشغيل» اللاجئين الفلسطينيين.

هل يفعلها رئيس الجمهورية ميشال عون ويُعلن الاتفاق على قانون الـ15 دائرة غداً الخميس؟ كلّ المعطيات تشير إلى أنّ البلاد الواقعة في أزمة سياسية خطيرة تسير نحو الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية

فيفيان عقيقي

في 26 نيسان الماضي، صدر عن «مجلس شورى الدولة» القرار رقم 513/2016-2017، القاضي بإبطال المرسوم رقم 3791/2016، الذي يخفض الحدّ الأدنى الرسميّ للأجر اليومي المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 7426/2012، بحيث يصبح 26 ألف ليرة بدلاً من 30 ألف ليرة.



ثقافة المجنّدة الاسرائيليّة: لا مكان لها في لبنان! الممثلة الاسرائيليّة غال غادوت، ملكة جمال الكيان الصهيوني سابقاً، والمجنّدة في الجيش الاسرائيلي، التي رفعت «الصلوات» لـ «أبطال جيش الدفاع» كي يُمعنوا في قتل أطفال غزّة في العام 2014، هي بطلة الفيلم الهوليوودي «المرأة الخارقة» الذي من المفترض أن يبدأ عرضه في الصالات اللبنانيّة!



