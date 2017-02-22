غلاف العدد ٣١٩١



أعلن الجيش الأميركي تعزيز «قوته القتالية» في جنوب سوريا، وحذّر مجدداً من أنه يعتبر المقاتلين في المنطقة تهديداً لقوات «التحالف» القريبة (أ ف ب)

يواصل الجيش السوري تقدّمه في جبهات مختلفة ضد «داعش» في ريفَي حلب ودمشق، في وقت أعلنت فيه واشنطن تعزيز وجودها في منطقة التنف لتصبح مستعدّة «لأي تهديد من القوات المؤيدة للنظام»

لا يزال زخم التفاهم الذي أُرسي أوّل من أمس، خلال الإفطار الذي أقامه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، يرخي بظلاله على الاتفاق شبه النهائي حول اعتماد القانون النسبي على أساس 15 دائرة انتخابية.



