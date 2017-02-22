غلاف العدد ٣١٩٥



ما يدور في الخليج حرب من أجل الوصاية والتتويج برعاية أميركية (أ ف ب)

في الجزء الطافي من المنازلة المحتدمة بين السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهة ثانية، ثمة ضرب ماكر من لعبة الحقيقة والزيف. وسوف تبدو التصريحات المنسوبة لأمير قطر تميم بن حمد، مجرد المقدح ــ الذريعة لصوغ رواية منسجمة مع الواقع المتحوّل منذ قمة الرياض في 20 أيار الماضي.

ظهرت أمس مؤشرات إيجابية على قرب التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، أبرزها عودة الرباعي (جبران باسيل ونادر الحريري و«الخليلَين») إلى الاجتماع، ما فتح باباً لإنقاذ الاتفاق على النسبية في 15 دائرة

الأسئلة التي طرحتها الغارة الأميركية الثانية في البادية، عن رد دمشق وحلفائها، أتى جوابها على شكل تحذير من تكرار الاعتداءات، وتهديد بإمكانية ردّ على القوات الموجودة على الأرض.

حسن حيدر

تطرح الهجمات التي استهدفت مواقع داخل العاصمة طهران تساؤلات كثيرة حول طبيعة الرد الإيراني المتوقع، وخاصة أن تلك الهجمات حملت بعداً رمزياً، واستهدفت هزّ كيان إيران الأمني، أكثر من نتائجها المباشرة من الضحايا والماديات



