غلاف العدد ٣١٩٦



أظهرت الاستطلاعات الأوّلية فشل حزب المحافظين الحاكم في الحفاظ على الأغلبية، وسط تقدّم لحزب «العمال»، ما سيفتح باب التحالفات على ائتلاف قد يوصل جيريمي كوربن إلى رئاسة الحكومة (أ ف ب)

سعيد محمد

فيما أدلى الناخبون البريطانيون بأصواتهم في الانتخابات العامة المبكرة أمس، فإن النتائج الأوليّة بحسب استطلاعات اتجاهات التصويت التي أعلنت منتصف الليل بتوقيت بيروت، كانت تشير إلى فقدان الحزب الحاكم لأغلبيته، وبالتالي ستفتح باب التحالفات بين الأحزاب، ما يعني أن كوربن قد يتولى تشكيل الحكومة الجديدة

ابراهيم الأمين | محمد وهبة

على طريقة «خبر اليوم بفلوس بكرا ببلاش»، سيظل كثيرون ينتظرون قرار الإدارة الأميركية في شأن حزمة عقوبات مالية جديدة ضد مؤسسات وأفراد لبنانيين، بحجّة محاربة حزب الله. أما النشاط المقابل، من جانب الحكومة اللبنانية، فيقتصر اليوم على تحرك المتضررين.

عملياً، انتقلت المفاوضات على قانون الانتخاب من التجاذب والتعطيل ومحاولة فرض الشروط، إلى «العصف الفكري»؛ ففي الاجتماع الذي عُقِد في وزارة الخارجية أول من أمس (ضمّ إلى الوزير جبران باسيل الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، الحاج حسين الخليل

على عكس ما تشتهي سفن «المحمدان» في أبو ظبي والرياض، توسّعت رقعة الكباش الخليجي لتدخل مرحلة جديدة عنوانها «التدويل». مرحلة بدت مربكة لموقف مقاطعي الدوحة، ومهددة للرهان السعودي ــ الإماراتي على حصر النزاع مع قطر في البيت الخليجي والاستفراد بالإمارة «المتمردة».



