غلاف العدد ٣١٩٨



في ذكرى سقوط الموصل (حزيران 2014)، تنشر «الأخبار» على حلقات مواداً عن العراق بين «اعلان الخلافة» واقتراب سقوطها بعد 3 سنوات (أ ف ب)

فارقٌ كبيرٌ يُلاحظ في الخريطة العراقية، بين عامي 2014 و2017، وتحديداً بين رمضاني السنتين. التمدّد والصعود هو القاسم المشترك هنا، بين تنظيم «داعش» و«الحشد الشعبي». في حزيران 2014، سقطت مدينة الموصل، عاصمة الشمال العراقي، بيد «داعش».

فراس الشوفي

«يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المُرسلين إليها؛ كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تُريدوا؟ هُوَذَا بيتكم يُترك لكم خراباً لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مُبارك الآتي باسم الرب»

(إنجيل متى 23)

في ظلّ فشل الوساطات المتكررة التي تدخل دول جديدة على خطّها، يزيد «الكباش» بين الرياض وأبو ظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، تعقيداً واشتعالاً، مع مؤشرات إلى أن قطر أطلقت مبادرة مضادة تستهدف أولاً معرفة رأي عدد من العواصم إذا ما تصاعدت الأمور

«أونروا»... أهلاً بكم في ساحة المعركة كنا لا نزال دون العاشرة، عندما كان الفلسطينيون المقيمون خارج مخيم عين الحلوة يقصدونه للحصول على بعض الدعم. كان رفيقنا ابراهيم طه يضحك وهو يحمل زجاجة عصير تم تنظيفها وتنشيفها بعناية، ويركض قبل أن يقفل باب المستوصف، للعودة بقليل من دواء للسعال.



