غلاف العدد ٣٢٠٠
سيقرّ مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون للانتخابات يعتمد النظام النسبي في 15 دائرة
قبل ستّة أيام من انتهاء الولاية الممدّدة لمجلس النواب، اتفقت القوى السياسية الكبرى على مشروع النسبية في 15 دائرة. المشروع سيُبحث اليوم في مجلس الوزراء، قبل أن يُقرّ في مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي.
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العدد ٣٢٠٠ الاربعاء ١٤ حزيران ٢٠١٧
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