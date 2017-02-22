غلاف العدد ٣٢٠٦



تغامر «حماس» بما تبقى من ارتباط بين غزة والضفة في سبيل إيجاد متنفس عبر مثلث مصر ــ الإمارات ــ محمد دحلان (أ ف ب)

عبد الرحمن نصار

تأتي محاولة «حماس» لإيجاد متنفس عنها وعن سكان غزة كضرب من ضروب المراهنة المتكررة على أطراف كانت دوماً تمثل عداءً تاريخياً لها ولمشروع «الإخوان المسلمين»: مصر، الإمارات ومحمد دحلان، والأغرب أنها محاولة تجرى بعد مرور عقد على حكمها القطاع.

بعد قانون الانتخابات، كما قبله، يبقى ملف العقوبات الأميركية على حزب الله و«المرتبطين به» على سلّم أولويات المعنيين بالشؤون المالية والنقدية والاقتصادية. وعلمت «الأخبار» في هذا الصدد أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لا يزال ينتظر تحديد مواعيد له لزيارة واشنطن ولقاء المعنيين بملف العقوبات في الادارة الاميركية.



