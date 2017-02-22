غلاف العدد ٣٢٠٧

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عيّن الملك سلمان بن عبد العزيز فجر أمس، ابنه محمد ولياً للعهد وأعفى محمد بن نايف من مناصبه (أ ف ب)

برغم التناقض بين التاريخ بوصفه وقائع جرت في الماضي، وعلم النفس بكونه معنياً بتوصيف طبيعة السلوك وراء تلك الوقائع، فإن التاريخ النفسي بات اليوم أداة تفسير نموذجية لقرارات مبنية على دوافع عاطفية ووجدانية، ولكن من شأنها تغيير حركة التاريخ.

عمر نشابة
الحملات الاميركية التي تستهدف حزب الله تبدو قضائية في الشكل وسياسية في المضمون. ليس في الامر جديد. الجديد هو التركيز الاميركي على قطع مصادر الدعم المالي للحزب، خصوصاً بعد الفشل في مواجهته عسكرياً وسياسياً واعلامياً.

مقابلة

طلال أرسلان: نريدا المداورة في الرئاسات

ميديا

صالح بكري: يافا جرح مفتوح في قلبي

تقرير

عودٌ على بدء: بواخر الكهرباء إلى إدارة المناقصات

سوريا

باريس تتخلّى عن «إزاحة» الأسد


صفحة أولى
العدد ٣٢٠٧ الخميس ٢٢ حزيران ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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