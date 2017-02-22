غلاف العدد ٣٢٠٧



عيّن الملك سلمان بن عبد العزيز فجر أمس، ابنه محمد ولياً للعهد وأعفى محمد بن نايف من مناصبه (أ ف ب)

برغم التناقض بين التاريخ بوصفه وقائع جرت في الماضي، وعلم النفس بكونه معنياً بتوصيف طبيعة السلوك وراء تلك الوقائع، فإن التاريخ النفسي بات اليوم أداة تفسير نموذجية لقرارات مبنية على دوافع عاطفية ووجدانية، ولكن من شأنها تغيير حركة التاريخ.

عمر نشابة

الحملات الاميركية التي تستهدف حزب الله تبدو قضائية في الشكل وسياسية في المضمون. ليس في الامر جديد. الجديد هو التركيز الاميركي على قطع مصادر الدعم المالي للحزب، خصوصاً بعد الفشل في مواجهته عسكرياً وسياسياً واعلامياً.



