غلاف العدد ٣٢١٠
تدور معارك طاحنة كل ست سنوات. معارك سياسية، وأخرى عشائرية وعائلية، وبين بين. من يستمع إلى الخطابات قبل الانتخابات البلدية، يظن حقاً أن المعارك تهدف إلى تغيير وجه البلدة أو المدينة.
المنطقة في حالة غليان. الخطط التي وضعت وعُمل عليها خلال خمس سنوات تعرضت للتعثر الشديد. الأزمة التي أريد لها أن تقضي على دول محور المقاومة وقواه، تراجعت حدّتها لمصلحة المحور نفسه، وانتقلت المشكلة الى دول المحور الآخر وقواه.
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■ «خدمة V.I.P» لأصالة: لماذا لم يُفتح صالون الشرف أيضاً!
تقرير
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رحيل
■ مصطفى طلاس... يُحاكي صولة الأسد!
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الأزمة الخليجية
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