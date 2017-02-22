غلاف العدد ٣٢١٠

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مرّ عام كامل على الانتخابات البلدية. جردة «إنجازات» عيّنة من المجالس البلدية تُظهر نتيجة واحدة: السنة الأولى لم تكن سوى سنة كاملة من الفشل التام (مروان بو حيدر)

تدور معارك طاحنة كل ست سنوات. معارك سياسية، وأخرى عشائرية وعائلية، وبين بين. من يستمع إلى الخطابات قبل الانتخابات البلدية، يظن حقاً أن المعارك تهدف إلى تغيير وجه البلدة أو المدينة.

المنطقة في حالة غليان. الخطط التي وضعت وعُمل عليها خلال خمس سنوات تعرضت للتعثر الشديد. الأزمة التي أريد لها أن تقضي على دول محور المقاومة وقواه، تراجعت حدّتها لمصلحة المحور نفسه، وانتقلت المشكلة الى دول المحور الآخر وقواه.

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«خدمة V.I.P» لأصالة: لماذا لم يُفتح صالون الشرف أيضاً!

تقرير

نصرالله يصعّد إقليمياً مرتاحاً لوضعه محلياً

رحيل

مصطفى طلاس... يُحاكي صولة الأسد!

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الهواتف غير النظامية: الدولة تعاقب المستهلكين

الأزمة الخليجية

الجبير يقفل باب التفاوض مع قطر: المطالب «تؤخذ كما هي»


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العدد ٣٢١٠ الاربعاء ٢٨ حزيران ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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