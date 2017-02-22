غلاف العدد ٣٢١٣

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فشلت الأجندات المتعدّدة لأعداء سوريا في السيطرة على الجنوب وتشكيل جسم عسكري موحّد هناك (أ ف ب)

فراس الشوفي
بعد ستّ سنوات من الحرب، فشل أعداء سوريا في انتزاع الجنوب من قبضة دمشق، مع موت مشاريع السيطرة على العاصمة انطلاقاً من درعا. وأسهمت الأجندات المتعدّدة، في فشل تشكيل جسم عسكري موحّد يصلح لاحقاً لعقد تسوية سياسية مع الحكومة السورية

رضوان مرتضى
استبق الجيش اللبناني فجر أمس هجوماً كانت تُعدّ له الجماعات الإرهابية ضد اللبنانيين، في عملية أمنية/ عسكرية في عرسال، أطلق عليها اسم «قضّ المضاجع»، محبطاً بذلك مجزرة محققة، فيما لو قُيِّض للانتحاريين التحرك نحو أهدافهم

تقرير

سلسلة الرواتب: وعد تموز... يا كمّون

كأس القارات

معركة المحاربين بين الألمان والتشيليين

العراق

«داعش»: الدولة المستوردة

ثقافة

محمد عبدالله... إذ يذكّرنا بـ«إنجيل الرغبات»

تونس

محسن مرزوق: عازف على كل الأوتار


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العدد ٣٢١٣ السبت ١ تموز ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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