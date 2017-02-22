غلاف العدد ٣٢٦٤



تسعى واشنطن والرياض إلى «محاصرة» انتصار محور المقاومة على الحدود اللبنانية ــ السورية (أ ف ب)

لم تنتظر واشنطن والرياض وقتاً طويلاً قبل بدء الهجوم على المقاومة، إثر انتصار الجرود على داعش. ومفاجأة العاصمتين لم تأتِ من بيروت، بل من العراق، حيث جُنِّدَت قوى سياسية لتوجيه انتقادات مباشرة إلى حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله

مدّد مجلس الأمن الدولي مساء أمس، مهمّة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، سنة واحدة، من دون تعديل جوهري في مهمة هذه القوات. وبذلك، فشلت واشنطن في فرض تغيير مهمة اليونيفيل، بما يتناسب طبعاً مع المطالب الإسرائيلية. طوال الأشهر الثلاثة الماضية، شنت واشنطن، على لسان مندوبتها في الأمم المتحدة نيكي هايلي

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